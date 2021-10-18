Daha 17 yaşındaydı... Bir hiç uğruna canından oldu
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ''yan baktın'' tartışması nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Cumartesi günü Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 359. Sokakta edinilen bilgilere göre, Talaytepe Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Halil İbrahim B., dershane çıkışı eve giderken, sokakta iddiaya göre 'neden yan baktın' diyen 15 yaşındaki E.A. ve İ.Ö. ile tartıştı.
FARKLI YERLERİNDEN BIÇAKLANDI
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. E.A. ve İ.Ö.'nün saldırısına uğrayan Halil İbrahim B., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan B.'yi gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı 17 yaşındaki Halil İbrahim B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, E.A. ve İ.Ö. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Halil İbrahim B., otopsisi yapıldıktan sonra ailesi tarafından toprağa verildi. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İHA
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