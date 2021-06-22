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  4. Daha 17 yaşındaydı... İntihar etmeden önce bıraktığı not kahretti

Daha 17 yaşındaydı... İntihar etmeden önce bıraktığı not kahretti

Adana’da dün atladığı sulama kanalında cesedi bulunan 17 yaşındaki gencin, “Cep telefonumu ve kıyafetlerimi almayın intihar ettim” notu bıraktığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar’da yürüyüşe çıkan bir kişi sulama kanalında, bir gencin çırpındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen dalgıç polisler kanala girip genci çıkardı. Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polislerce sudan çıkartılan cesedin, Ahmet B. Ş.’ye (17) ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖLMEDEN ÖNCE NOT BIRAKMIŞ

Ahmet B. Ş.'nin, bulunduğu yerden yaklaşık 300 metre geride köprü yanında kıyafetlerinin olduğu görüldü. Polis, gençten geriye kalan terlik, cep telefonu ve parasını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında gencin cep telefonunu inceleyen polis, gencin, “Kıyafetlerimi, eşyalarımı, cep telefonumu almayın intihar ettim” notu bıraktığını belirledi.

Öte yandan ailesinin, bir süre önce Ahmet B. Ş. için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Etiketler intihar adana genç intihar notu
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