Daha önce 8 kişinin öldüğü hastanede yine yangın…

Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs 2009 tarihinde çıkan yangındaki 8 kişinin hayatını kaybettiği Şevket Yılmaz Hastanesi’nin eksi ikinci katındaki MR odasında yangın çıktı.

Akşam saatlerinde panodan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı öğrenilen yangın paniğe sebep oldu. Yangın söndürme tüpüyle hemen alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yoğun dumandan ve yangına tozla müdahale edilmesinden dolayı panik yaşandı.

Görevlilerin bazı hastaları sırtlarında taşıdıkları görüldü. Yangının hasara sebep olmadığı, elektrikler kesilmediği için yoğun bakımdaki hastaların tedavisinin normal olarak devam ettiği öğrenildi.