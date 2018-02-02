Daha önce 8 kişinin öldüğü hastanede yine yangın…
Daha önce 8 kişinin öldüğü hastanede yine yangın…
Binlerce vatandaşa müjde ! Devlet desteği yüzde 25'e çıkarılıyor
Binlerce vatandaşa müjde ! Devlet desteği yüzde 25'e çıkarılıyor
Akıllı telefonunda yavaşlama sorunu olanlar dikkat !
Akıllı telefonunda yavaşlama sorunu olanlar dikkat !
Reyhanlı'dan acı haber geldi; şehit sayısı 2'ye yükseldi
Reyhanlı'dan acı haber geldi; şehit sayısı 2'ye yükseldi
Sigara içenler dikkat ! Hadi yine iyisiniz...
Sigara içenler dikkat ! Hadi yine iyisiniz...
Sosyal medyada çıplak fotoğraflı tuzak
Sosyal medyada çıplak fotoğraflı tuzak
6 milyon araç sahibine 10 bin TL'lik müjde !
6 milyon araç sahibine 10 bin TL'lik müjde !
Yunanistan'dan yeni skandal ! Türkiye'nin talebi reddedildi
Yunanistan'dan yeni skandal ! Türkiye'nin talebi reddedildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Şubat 2018 21:15

Daha önce 8 kişinin öldüğü hastanede yine yangın…

Bursa'da daha evvel çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği yaşandı. Dumanların kapladığı hastane tahliye ediliyor.

A+ A-

Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs 2009 tarihinde çıkan yangındaki 8 kişinin hayatını kaybettiği Şevket Yılmaz Hastanesi’nin eksi ikinci katındaki MR odasında yangın çıktı.

Akşam saatlerinde panodan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı öğrenilen yangın paniğe sebep oldu. Yangın söndürme tüpüyle hemen alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yoğun dumandan ve yangına tozla müdahale edilmesinden dolayı panik yaşandı.

Görevlilerin bazı hastaları sırtlarında taşıdıkları görüldü. Yangının hasara sebep olmadığı, elektrikler kesilmediği için yoğun bakımdaki hastaların tedavisinin normal olarak devam ettiği öğrenildi. 

İHA

bursa , yangın , hastane
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM