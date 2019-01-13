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  4. 13 Ocak 2019 14:21

Dairenin önüne konulan koliden ceset çıktı

Diyarbakır'da apartmanın 4. katındaki dairenin kapısının önüne karton kutuda bırakılan cesedin kimliği belli oldu.

Dairenin önüne konulan koliden ceset çıktı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin kapısı önüne karton kutuda bırakılan cesedin Recep Ürkek'e (52) ait olduğu belirlendi. Ürkek'in, eve geldiğinde eşi H.Ü. ile ilişkisi olduğu öne sürülen V.Ö.'yü (56) birlikte yakaladığı, çıkan tartışmada da öldürüldüğü saptandı. Olayın ardından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde dün gece, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin önüne bırakılan karton kutudan kan aktığı görüldü. Bina sakinleri, kutuyu açtıklarında erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Yapılan araştırmada, cesedin karton kutunun önüne bırakıldığı dairede yaşayan Recep Ürkek'e ait olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, bölgedeki Mobese görüntülerinden Recep Ürkek'in eşi H.Ü. ve V.Ö.'nün olayın ardından birlikte evden ayrıldığını saptadı. 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.Ü. ve V.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

PANİĞE KAPILINCA BIRAKIP KAÇTILAR

Olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Olay günü eve gelen Recep Ürkek'in eşi H.Ü.’yü V.Ö. ile birlikte yakalayınca tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ürkek'in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı saptandı. H.Ü. ve V.Ö.'nün hayatını kaybeden Recep Ürkek'in cesedini atmak için karton kutuya koyduğu, yakalanacaklarını da anlayınca dairenin önüne bırakıp kaçtıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA

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