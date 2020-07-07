Dalaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Kaza Fethiye-Muğla Karayolu Şerefler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Işık idaresindeki 48 DC 365 plakalı otomobil, Ahmet E. yönetimindeki 35 JD 712 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Ahmet E., Akif Işık ve yolcu olarak bulunan Ayşe Yabaş yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, olay yerindeki yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslar ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi' ne kaldırılan Işık ile Yabaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.