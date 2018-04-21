Advertisement Advertisement
CANLI MAÇ ALANYASPOR - GALATASARAY / MAÇTA MÜTHİŞ MÜCADELE !
Dikkat ! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Dikkat ! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
İşte yeni tehlike: Sosyal medyayı kullanan herkesi etkiliyor !
İşte yeni tehlike: Sosyal medyayı kullanan herkesi etkiliyor !
MHP'de erken seçimler öncesi istifa şoku
MHP'de erken seçimler öncesi istifa şoku
Bakan Arslan’dan İzmir’e yeni havalimanı müjdesi
Bakan Arslan’dan İzmir’e yeni havalimanı müjdesi
Sapkın tarikat ifşa oldu ! Ünlü oyuncu da tarikat üyesi çıktı
Sapkın tarikat ifşa oldu ! Ünlü oyuncu da tarikat üyesi çıktı
Müjdeyi bakan verdi: O borçlar yapılandırılacak !
Müjdeyi bakan verdi: O borçlar yapılandırılacak !
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: ''Penisimi kırdım''
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: ''Penisimi kırdım''
Liseli gençler askerler şehit olmasın diye savaş robotu yaptılar
Liseli gençler askerler şehit olmasın diye savaş robotu yaptılar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 21 Nisan 2018 17:35

Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi

Manisa'daki evlilik töreninde nikah memurunun "eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, damadın "Hayır demek ne mümkün" sözleriyle cevap vermesi üzerine nikah iptal edildi.

Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi
A+ A-

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlilik töreninde damat, nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince çift dünya evine giremedi. 

Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice K. ve Turgut D. nikah masasına oturdu.

Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice K.'yı eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damat ''Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

 

damadın cevabı , damadın yanıtı , damat , nikah memuru , nikah , gelin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM