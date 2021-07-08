Damadını öldüren kayınpederden şoke eden ifade

Gaziantep'te damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldüren kayınbabaya verilen cezada indirim uygulandı. Damadına ''Neden böyle bir namussuzluk yaptın?'' diye sorduğunu belirten kayınpeder, ''Diğer gelinlerine de yapacağım'' yanıtını aldıktan sonra ateş ettiğini öne sürdü.

Kayınbiraderinin eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle kayınbabası Mikdat K. tarafından 14 Aralık 2018 tarihinde öldürülen Eray A.'ın ölümüne ilişkin açılan davada karar çıktı. Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9'ncu duruşmaya tutuklu sanık Mikdat K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, Yahya K., Mehmet K., Mehmet G., Mehmet T., ile ailenin avukatları Enes A. ile Ali S. duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti damadını öldüren kayınbaba Mikdat K.'ya verdiği müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi.

Duruşma iddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başladı. Mahkeme heyetine mütalaasına sunan savcı sanık Mikdat K.'nın 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"DİĞER GELİNLERİNE DE AYNISINI YAPACAĞIM"

Savunma için söz alan sanık Mikdat K., olayın olduğu akşam oğlu Yahya'nın kendisini arayarak kardeşi Ayşe'nin Eray ile yüzleşmek istediğini söylediğini belirtti. Araçla otogarın o tarafa gittiklerini anlatan Mikdat K., "O esnada Eray Ayşe'ye karşı terbiyesizce konuştu. Bende dayanamayıp birkaç defa vurdum. Oğlumun belinde silah vardı. Onu alıp kafasına vurdum. Benim niyetim onun kolunu bacağını kırmaktı. Eve dönünce Eray'a 'Neden böyle bir namussuzluk yaptın?' diye sordum. O da bana 'Diğer gelinlerine de yapacağım' dedi. O sıra silahı çıkarıp ateş ettim. Olay gece evimizin önündeki sokakta oldu. Gün ağarınca gidip polise teslim oldum" dedi.

Sanık Mikdat K.'nın avukatı Ali S. mütalaaya ilişkin yaptığı savunmada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirtti. Haksız tahrik olduğunun dosya kapsamında anlaşıldığını aktaran S., "Haksız tahrik en üst hadden uygulanmalıdır. Müvekkilimin beraatını talep ederim" şeklinde konuştu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Sanık Yahya ile Mehmet K. müdafi avukat Enes A. ise mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, "Dosyada yer alan müvekkil Yahya K. dosyada maktulün ilişki yaşadığı kişinin eşidir. Atılan mesajlar ne kadar büyük düşmanlık beslenildiğini göstermektedir. Olay Mikdat K. ile maktul arasında cereyan ediyor. Müvekkilimle iliniyet bağı yoktur. Bu nedenle beraatını talep ederiz" ifadelerini kullandı. Karar öncesi son sözü sorulan Mikdat K., "Çok pişmanım. Bu zamana karşı emniyet karakol yüzü görmemiştim" dedi.

KAYINBABAYA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Yargılama sonucunda kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Mikdat K.'ya verdikleri müebbet hapis cezasını eylemi haksız tahrik altında işlemiş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürülmesine, sanık Yahya K.'ya 2 yıl 1 ay, sanık Halil Ç.'ye 2 yıl 9 ay, sanık Mehmet G.'ye 2 yıl 1 ay, sanık Mehmet K.'ya 2 yıl 1 ay, sanık Mehmet T.'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.



NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te tartıştığı karısını ve çocuklarını almak için kayınpederi Mikdat K.'nın evine giden Eray A., caddede tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından polise teslim olan Mikdat K. tutuklanarak cezaevine konuldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mikdat K.'nın damadı A.'ı, oğlu Yahya K.'nın eşiyle ilişki yaşaması nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Maktul A.'ın eşi Ayşe A. emniyette verdiği ifadede eşinden şüphelenmesi üzerine onu takip etmeye başladığını ve telefonunu incelediğinde telefonda aşk ve cinsel içerikli mesajlar bulduğunu aktardı. Hazırlanan iddianamede Halil Ç., Mehmet G., Mehmet K., Mehmet T., Nadire Y., Mikdat K. ve Yahya K.'nın kasten öldürme ile ruhsatsız silah taşıma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

İHA