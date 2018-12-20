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  4. 20 Aralık 2018 23:56

Damadını sokak ortasında öldürdü

Beyoğlu'nda bir baba, kızını döven damadını bıçaklayarak öldürdü.

Damadını sokak ortasında öldürdü
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Beyoğlu’nda, Sebahattin Y., kızını dövdüğü için sokak ortasında kavga ettiği damadı Ayhan Temel’i bıçaklayarak öldürdü. Kavga sırasında araya giren Zeynep Temel de hafif şekilde yaralandı.

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak’ta saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Temel, babasını telefonla arayarak, eşi Ayhan Temel’in kendisini sopayla dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Sebahattin Y., aynı mahallede oturan kızının yanına gitmek için evden çıktı.

Kayınpederinin evlerine gelmek için yola çıktığını öğrenen Ayhan Temel, evden aldığı bir bıçak ve sopayla sokağa çıkarak beklemeye başladı. Bir süre sonra sokak ortasında karşılaşan damat ile kayınpeder tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Sebahattin Y. ile damadı arasında kavga çıktı. Yaşanan boğuşma sırasında kayınpeder, damadı Ayhan Temel’i boğazından bıçakladı.

YERE YIĞILDI

Kanlar içinde yere yığılan Temel’in ilk yardımına sokak sakinleri yetişti. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan bazı vatandaşlar, Ayhan Temel’in boğazına tampon yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülmek istenen Temel, yolda hayatını kaybetti.

Eşinin ardından sokağa çıkan Zeynep Temel de, kavgayı engellemeye çalışırken ellerinden hafif şekilde yaralandı. Zeynep Temel, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

 
Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis, Sebahattin Y.’yi gözaltına aldı. Cinayette kullanılan bıçağa el koyan polis, cinayetin işlendiği yerde yapılan incelemede bir bıçak daha buldu.

DHA

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