Damat dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gelen Mehmet Ali K., kayınpederini bıçakla öldürdükten sonra, eşi dahil evde bulunan 4 kişiyi de yaraladı. Çıkan arbedede Mehmet Ali K. da ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Osmanlı Sokak’a boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin bulunduğu eve gelen minibüs şoförlüğü yaptığı öğrenilen Mehmet Ali K., ile Necmeddin D. ve Hayrettin D. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında başlayan kavgada Mehmet Ali K., bıçakla kayınpederi Necmeddin D.’yi, kayınbiraderi Hayrettin D.’yi, boşanma aşamasındaki eşi Müberra K’yi, Rahime D.’yi ve yengesi Hatice D.’yi yaraladı. Yaralılardan Necmeddin D. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ 2 DAKİKADA OLAY YERİNE ULAŞTI

Kavganın büyümesiyle Necmeddin D.’nin yaralandığını gören yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler Mehmet Ali K.’yı bıçakla birlikte kayınpederi Necmeddin D.’yi bıçaklarken yakaladı. Arbedede yaralanan Mehmet Ali K., Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

İHA