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  4. 15 Kasım 2019 18:15

Damat dehşeti! Kayınpederinin boğazını kesti

Kocaeli'nde kayınpederi ile tartışan bir kişi, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla kayınpederinin boğazını kesti. Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Damat dehşeti! Kayınpederinin boğazını kesti
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederini boğazını keserek öldürdü.
Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, C.B. adlı şahıs ile konuşmak için evine gittiği kayınpederi İsmail K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda damat C.B., eline geçirdiği bıçakla kayınpederi İsmail K.'nin boğazını kesti. Ağır yaralanan 55 yaşındaki İsmail K. olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adliyeye sevk edildi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan emniyet güçleri C.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.B., Gebze Adliyesi'ne sevk edilirken, İsmail K.'nin cenazesi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

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