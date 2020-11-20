Damat dehşetinde yeni gelişme! Polis her yerde onu arıyor

Çorum'da oğlu Serkan Özçiftçi'yi (32) silahlı saldırıyla öldüren damadı Gencel K. (37) tarafından evi basılıp, tüfekle vurulan kayınvalide Gülizar Özçiftçi (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Gencel K.'nin eşinin bir süredir kayıp olduğu, bu nedenle daha önce kayınvalidesini darbedip, kayıbiraderinin 3 yaşındaki oğlunu kaçırdığı, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldıpı ortaya çıktı.



Edinilen son dakika bilgisine göre olay, Çarşamba gecesi yaşandı. Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1'inci Cadde'de oturan eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen damat, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kaçan Gencel K. ise kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal K., kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup, kaçtı. Yaralanan kayınvalide, hastaneye kaldırıldı.

OĞLUNDAN SONRA ANNE DE ÖLDÜ

Yaralılardan Serkan Özçiftçi hastaneye götürüldükten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülizar Özçiftçi de 2 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün yaşama veda etti.



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Olaydan yaralı kurtulan Alev Özçiftçi'nin polise verdiği ifadesinde eşi Serkan Özçiftçi'nin kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğunu, Gencel K.'nin bu nedenle kendilerine saldırdığını söylediği öğrenildi.