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  4. 14 Eylül 2019 16:57

Damperini açık unutan kamyon faciaya davetiye çıkardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün açık unuttuğu harfiyat kamynunun damperi üst geçide takılarak koptu. Kazada yaralanan olmazken tırda ve üst geçitte hasar meydana geldi.

Damperini açık unutan kamyon faciaya davetiye çıkardı
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Kaza, Ereğli Alaplı arası karayolunun Gülüç Beldesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı'dan Ereğli istikametine giden Murat Erdoğan idaresindeki 78 BU 828 tır ve 78 BV 227 dorse plakalı tırın dorsesi açık kalınca üst geçide takıldı. Sürücüsünün fark edemediği açık olan dorse üst geçide çarpıp koptu. Kazada yaralanan olmazken üst geçit ve tırda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri üst geçide takılı kalan dorse nedeniyle karayolunda güvenlik önlemi aldı. Dorsenin üst geçitten kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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