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Darbe girişiminin 9'uncu yılında dev FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı var

Darbe girişiminin 9'uncu yılında dev FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı var
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında terör örgütü FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 60 ilde dev bir operasyon başlatıldı. Operasyonda 371 gözaltı kararı var...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önceden kendileri veya 1. derece yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş olan şahıslara gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek ‘finansman’ (TL, Dolar veya altın) toplandığı, toplanan bu fonların gıda kolisi kisvesi altında, yine kendilerinin belirledikleri ve örgüt üyesi olan şahıslara gönderilerek maddi destek sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen toplam 371 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 60 ilde saat 05.00’te eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA / İHA

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Etiketler fetö gözaltı operasyon 15 temmuz
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