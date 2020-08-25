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  4. 25 Ağustos 2020 07:38

Darp edilen doktora ikinci saldırı!

Artvin'de Hopa Devlet Hastanesi'nde şiddete maruz kalan doktor Seda Kenanoğlu, bu sefer saldırganının ağabeyi tarafından şiddet ve tehditlere maruz kaldı.

Darp edilen doktora ikinci saldırı!
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Kenanoğlu, görev yaptığı hastanede önceki gün COVID-19 karantinasında olan ve mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye gelen Kibarcan Ç.’nin şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Bu kez Kibarcan Ç.’nin ağabeyi Nejdet Ç. bir kafede oturan doktorların yanına geldi ve kardeşine yönelik şikâyetlerini geri çekmelerini istedi. Çıkan tartışmada hakaret ve küfürler savuran Nejdet Ç., Kenanoğlu’nun yanındaki doktor arkadaşını darp etti. Bunun üzerine iki doktor hastaneye giderek rapor aldı ve Necdet Ç.’den şikâyetçi oldu. Doktor Kenanoğlu ve arkadaşı ifadelerinde tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.
 

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Hürriyet

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şiddet , darp , doktor
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