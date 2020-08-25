Darp edilen doktora ikinci saldırı!

Kenanoğlu, görev yaptığı hastanede önceki gün COVID-19 karantinasında olan ve mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye gelen Kibarcan Ç.’nin şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Bu kez Kibarcan Ç.’nin ağabeyi Nejdet Ç. bir kafede oturan doktorların yanına geldi ve kardeşine yönelik şikâyetlerini geri çekmelerini istedi. Çıkan tartışmada hakaret ve küfürler savuran Nejdet Ç., Kenanoğlu’nun yanındaki doktor arkadaşını darp etti. Bunun üzerine iki doktor hastaneye giderek rapor aldı ve Necdet Ç.’den şikâyetçi oldu. Doktor Kenanoğlu ve arkadaşı ifadelerinde tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.



Koronavirüs hastasından kadın doktora şiddet!