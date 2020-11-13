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  4. 13 Kasım 2020 21:48

Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişiyi darp ederek zorla alıkoydukları öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçe merkezi Çayırlı Camii civarında bir şahsın araca zorla bindirildiğini öğrenen Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu araştırma kapsamında M.T., Ş.K., M.Ç., N.Y., I.Y. isimli şahısların S.Y. isimli şahsı araca zorla bindirerek Yeşilova’da bir barakada alıkoydukları bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda A.Y., K.Y., M.D., G.B., Y.E., M.Y. isimli şahıslar yakalanarak S.Y. isimli şahıs kurtarıldı.

EVDE TARİHİ ESER OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN VAZO VE SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerinin araştırma sonucunda şahısların arasındaki konunun tarihi eser ticareti olduğu ortaya çıktı. Evde bulunan ve tarihi eser olduğu düşünülen vazo, sikke ve silah ele geçirildi.

M.T., Ş.K., M.Ç., N.Y., I.Y., A.Y., K.Y., M.D., G.B., Y.E., M.Y., S.Y. isimli şahıslar gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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