Darülaceze'de bir skandal daha!

Cumhuriyet gazetesinden Leyla Kılıç'ın haberine göre Darülaceze Başkanlığı’nda kurban ve adak satış yeri olarak belirlenen alanda ihale oyunu yapıldı. Geçen 16 Temmuz’da ihaleye açılan Darülaceze’deki adak ve kurban satışı yeri için ihale ücretinin bilerek yüksek tutulduğu öne sürüldü. Şartnamesi de paylaşılan ihale ilanında, 1 yıl süreyle kiraya verilecek alan için muhammen bedel aylık 126 bin 350 TL belirlendi. Darülaceze’ye ait kurban satış yerinin mevcut kiracısı İ.A’nın Darülaceze’ye 2 milyon 400 bin TL borcu olduğu halde, bu borç 1 milyon TL’ye indirildi. İhale şartnamesine göre borcun İ.A’dan tahsil edilmesi, yeni ihale yapılması gerekirken aynı yer 1200 TL işgaliye parası karşlığında yeniden borçlu kişiye verildi.

Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı imzasıyla onaylanan belgede, İ.A’nın etin kilogramından elde ettiği kârın yüzde 10’unun işgaliye bedeli olarak alınmasına ve kurban kâr oranının yüzde 40’ının da kişinin borçlarına sayılacağı belirtildi.

Malatyalı imzasıyla onaylanan yazıda, “Darülaceze’nin arka kapısında bulunan adak ve kurban satışı yeri için Darülaceze Başkanlığı İdare Meclisi’nin kararına istinaden yeni dönem ihalesi yapılıncaya kadar, mevcut kiracının işgaliye bedeli karşılığında kalmasına, işgaliye bedeli olarak kurban kilogram kâr oranının yüzde 10’unun alınmasına, borçlarına karşılık da yine kurban kâr oranının yüzde 40 bedelinin mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 2019 yılı ağustos ayı içerisinde 46 adet (1.969.5 kg) adak kesimi yapılmış olup 11 bin 817 TL (1.969.5 kg x 6 TL) kg. kâr tutarı belirlenmiştir. Kg. kâr oranı tutarının yüzde 10’u olan 1181 TL’nin işgaliye bedeli olarak tahakkuk etmiş kira borçlarına karşılık ise kurban kâr oranın yüzde 40’ı olan 4 bin 726 TL’nin kira borcuna mahsup edilmesine karar verildi” denildi.

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