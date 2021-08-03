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Datça'da bir deprem daha

Datça'da bir deprem daha

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.40'da ve 7,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,26 kilometre olarak ölçüldü.

Etiketler datça deprem muğla
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