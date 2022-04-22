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Datça'da korkunç cinayet: Önce bıçaklandı sonra...

Datça'da korkunç cinayet: Önce bıçaklandı sonra...

Muğla’nın Datça ilçesi Akçabük Koyu’nda cansız şekilde yatan bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Datça Palamutbükü Sahili Akçabük Koyu’nda denizin içinde bir kişinin cansız şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

DATÇA'DA AŞÇILIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Olay yerine gelen ekipler denizin içindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin Datça’da aşçılık yapan Fırat K. (36) isimli şahsa ait olduğunu tespit etti.

 BIÇAKLANDIKTAN SONRA DENİZE ATILDI
Ekipler yaptıkları çalışmada K.’un dün gece saatlerinde Ö.Ş.(35) tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklandıktan sonra denize atıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri K.’u bıçaklayan şüpheli Ö.Ş.yi bulmak için çalışma başlattı. Olay sonrası Ö.Ş. nin Datça’dan ayrılarak Konya’ya gittiği tespit edildi. Ö.Ş. yapılan operasyonla Konya’da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler erkek ceset
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