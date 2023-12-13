DBP'li ilçe başkanı tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye Demokratik Bölgeler Partisi İlçe Başkanı Zeki Manaz, PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığı Adıyaman'da tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu ve bölge yapılanmasında yer aldığı tespit edilen DBP İslahiye Başkanı Z.M.'ı gözaltına aldı. Z.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DHA