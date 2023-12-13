  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. DBP'li ilçe başkanı tutuklandı

DBP'li ilçe başkanı tutuklandı

DBP'li ilçe başkanı tutuklandı
Güncelleme:

Gaziantep'in İslahiye Demokratik Bölgeler Partisi İlçe Başkanı Zeki Manaz, PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığı Adıyaman'da tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu ve bölge yapılanmasında yer aldığı tespit edilen DBP İslahiye Başkanı Z.M.'ı gözaltına aldı. Z.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

DHA

Etiketler dbp'li ilçe başkanı tutuklama gözaltı pkk kck
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene veliden suç üstü
İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı
Trafikte ''çakarlı araç terörü''ne ''oh be'' dedirten ceza
Hava buz kesecek! Kuvvetli yağışlar geri geliyor
Akşener’in yerel seçimlerde İstanbul kararı belli oldu
Motosiklete de 6 ay 6 bin kilometre sınırı geldi
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 22 ilçe kararacak!
Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri bir kez daha uzatıldı
TOGG'un sedan modeli için beklenen tarih açıklandı
İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı