  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. DEAŞ'ın elebaşısının akrabası Türkiye'den çıktı

DEAŞ'ın elebaşısının akrabası Türkiye'den çıktı

Güncelleme:

Eli kanlı silahlı Terör Örgütü DEAŞ’ın sözde örgüt lideri Ebu Bekir EL-Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de polis ekiplerince yakalandı.

Kaçmak ve tespit edilmemek için sürekli adres değiştirdiği öğrenilen W.K.K.A.B’yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Şapka, bere, maske takarak, sık sık eşkal ve adres değiştirerek gizlenen, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olan W.K.K.A.B isimli şüpheli, şehir merkezinde gözaltına alındı. Evinde çok sayıda dijital materyale de el konulan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Etiketler deaş IŞİD terör terörist türkiye Kırşehir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl yalanı yıllar sonra ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl yalanı yıllar sonra ortaya çıktı Bayramın hava durumu tahminleri değişti: Bir yanda yaz, diğer yanda kış Bayramın hava durumu tahminleri değişti: Bir yanda yaz, diğer yanda kış Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’ya kötü haber Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’ya kötü haber Yangınlarda küle dönen Bodrum ve Marmaris'teki ormanların son hali gündem oldu Yangınlarda küle dönen Bodrum ve Marmaris'teki ormanların son hali gündem oldu Diyanet, Türk hacı adaylarını Araplara şikayet etti Diyanet, Türk hacı adaylarını Araplara şikayet etti Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar Erdoğan İspanyol gazetecinin sorusuna sert çıktı: ''Başını sallama ben sallamıyorum'' Erdoğan İspanyol gazetecinin sorusuna sert çıktı: ''Başını sallama ben sallamıyorum'' Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Finallere kalmayı garantileyen Filenin Sultanları nefes kesti Finallere kalmayı garantileyen Filenin Sultanları nefes kesti Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası: Polis evini bastı Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası: Polis evini bastı