DEAŞ’ın intikam yemini eden fedaisi yakalandı

DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in fedaisi olduğu öne sürülen Barış Coşkun’un (26) polisin düzenlediği son operasyonda yakalanıp, tutuklandığı ortaya çıktı. Coşkun'un, sosyal medya hesabından 'Yakında', 'Adana' ve 'Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra da olsa intikam alacağız' yazılı kağıt ve bıçak fotoğrafı paylaştığı öğrenildi.



Terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 20 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



OĞLU GÖREVİNİ DEVRALMIŞTI

Gözaltına alınan Mahmut Özden'in emniyet güçleri tarafından İstanbul'a gönderilmesiyle oğlu Hamza Özden'in babasının sözde Türkiye emiri görevini devraldığı kaydedildi. Adana polisinin eylül ayı başında yaptığı operasyonla Hamza Özden'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden ile örgüt üyesi olduğu saptanan şüpheliler İstanbul'a gönderildi. Operasyonun devamında gözaltı sayısı 11'e çıktı. Şüphelilerin arasında ‘Özden’in fedaisi’ olarak bilinen ‘Mücahit Musab’ kod adlı Barış Coşkun’un da olduğu, DEAŞ’ın Türkiye’de eylem planı yaptıkları 12 kişilik hücresinde yer aldığı belirlendi.



DAHA ÖNCE İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞ

Öte yandan Coşkun’un 20 Eylül 2019’da Adana Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı bir operasyonda yakalanıp tutuklandığı, daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı belirtildi. Coşkun’un, terör örgütü DEAŞ’ın sözde emiri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin yayınladığı, içerisinde Türkiye’de eylem yapılmasını istediği ses kaydını yayınlamasının ardından, sosyal medya hesabından 'Yakında', 'Adana' ve 'Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra da olsa intikam alacağız' yazılı kağıt ve bıçak fotoğrafı paylaştığı öğrenildi. 10 Eylül’deki operasyonda yakalanıp gözaltına alınan Barış Coşkun, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı