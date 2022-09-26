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DEAŞ'ın militanları İstanbul'da yakalandı

DEAŞ'ın militanları İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da 10 ilçede DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Türkiye'de eylem yapabileceği değerlendirilen, daha önce de çatışma bölgelerinde bulundukları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör silahlı terör örgütüyle ilgili yaptığı çalışmalarda, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri ve örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ adına Türkiye'de de eylem hazırlığında olduğu, örgütsel çalışmalarına İstanbul'da devam ettikleri öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler istanbul deaş ışid operasyon gözaltı
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