DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı olduğu belirlenen ve deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini, Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan A.Y. ile irtibatlı örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G'nin Yalova'da bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, Suriye ve Irak'ta örgüt bünyesinde faaliyette bulunduktan sonra Türkiye'ye geldikleri belirlenen bu kişilerin ve irtibatta oldukları şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 20-29 Ocak'ta Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, A.Y. ve A.G'nin aralarında olduğu 12'si Irak, biri Fas, biri Türk vatandaşı 14 şüpheli gözaltına alındı. A.Y'nin, Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda yurt dışına sahte kimlikle kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

SURİYE'DEN ALDIĞI TALİMATLARI YALNIZ PLANLADI

Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınıp, tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı A.G.’nin talimatları, örgütün Suriye'deki sorumlularından, sosyal medya üzerinden aldığı belirlendi.

Irak uyruklu olduğu ve örgütün Suriye'deki kamplarında eğitim gördüğü bildirilen A.G.'nin 4 yıl önce Türkiye’ye giriş yaptığı, yerleştiği Yalova’da sahte kimlik ile kendini iş insanı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Öte yandan suikastçı A.G.'nin örgütten aldığı talimatları uygulamak için yalnız başına plan yaptığı, operasyonda yakalanan diğer şüphelilerle de terör örgütüne para ve eleman kaynağı sağlamak için irtibatlı olduğu öğrenildi.

A.G. ile birlikte ele geçirilen tabanca ve operasyonda bulunan çeşitli ülkelere ait 433 pasaport ile 346 sahte kimlik, inceleniyor.

YABANCI UYRUKLU İŞ ADAMLARINA YÖNELİK SİLAHLI GASP, YAĞMA VE ALIKOYMA EYLEMLERİ

Operasyonda, DEAŞ'ın faaliyetleri neticesinde oluşturulan yapı ile Eskişehir, İstanbul ve Sakarya'da yabancı uyruklu iş adamlarına yönelik silahlı gasp, yağma, alıkoyma eylemleri düzenleyerek, bu suçlardan ve göçmen kaçakçılığından elde ettikleri paraları havale yoluyla yurt dışına örgüte aktardıkları belirlendi.



Zanlıların, örgütün sözde yöneticilerinin talimatları doğrultusunda özellikle İstanbul'da Iraklıların yoğun yaşadığı Fatih ilçesinde bu ülke uyruklulara yönelik eylemlerde bulundukları anlaşıldı.

Ayrıca zanlıların, temas kurdukları yabancı uyruklu kadınlara yönelik şantaj ve tehdit amaçlı kullandıkları dijital verilere ulaşıldı.

Şüphelilerden bazılarının, Kuveytli bir iş adamını silahla tehdit edip elindeki para dolu çantayı gasbederek kaçması ise çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve A.G'nin aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.