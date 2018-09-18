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  4. 18 Eylül 2018 09:59

DEAŞ'ın üst düzey ismi Kayseri'de yakalandı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ile Telafer'de savaşçı olarak faaliyet yürüten oğlu gözaltına alındı.

DEAŞ'ın üst düzey ismi Kayseri'de yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına sözde Sincar askeri emiri ve DEAŞ terör örgütü içerisinde ağır silahçı (havancı) olarak görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve DEAŞ adına Telafer'de savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen oğlu Mehdi Kurdi'nin Kayseri'de olduğunu belirledi. 

Bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, Abdülhahık ve Mehdi Kurdi'yi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı

 
 

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