DEAŞ'lı 13 terör zanlısı yakalandı

El Bab, Cerablus ve Azez’de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubu gözaltına alındı.

El Bab, Cerablus ve Azez’de çeşitli adreslere, Jandarma Danışman Tim Komutanlığı ve Polis Görev Gücü koordinasyonunda, yerel kolluk birimlerince eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalanan örgüt mensuplarının DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte maddi destek sağladığı, örgütün para dağıtımından sorumlu olduğu tespit edildi.