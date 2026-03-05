Define hayali jandarma baskınıyla son buldu: 7 kişi suçüstü yakalandı!

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde tarihi Hafsa Hatun Türbesi sit alanında izinsiz kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirdiği devriye faaliyetleri sırasında, define avcıları suçüstü yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Başaran Mahallesi Hisar mevkii üzerinde bulunan tarihi Hafsa Hatun Türbesi çevresinde denetim yapan ekipler, sit alanı içerisinde şüpheli bir grup tespit etti. Yapılan ani baskında; bölgeyi kaçak yollarla kazan A.A. (55), H.Ö. (47), R.S. (48), D.U. (42), A.G. (42), E.T. (44) ve M.A. (40) isimli 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyon sırasında şüphelilerin kazı faaliyetlerinde kullandığı çok sayıda el aleti ve teknik ekipmana jandarma tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

DHA