Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti

Hatay'da bir kişi evinin bahçesini define bulabilmek amacıyla 40 metre derinliğinde dev bir kuyuya çevirdi! Havalandırma sisteminden vinç düzeneğine kadar her şeyi kuran şahıs, 2 yıllık emeğinin sonunda elinde kelepçelerle mahkemeye sevk edildi.

Hatay’ın Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi’nde, görenleri hayrete düşüren bir kaçak kazı operasyonu gerçekleştirildi. C.K. isimli vatandaş, define bulma umuduyla yaklaşık iki yıl önce evinin bahçesinde kazı çalışmalarına başladı. Ancak bu kazı, sıradan bir çukurun çok ötesine geçerek profesyonel bir maden ocağı görünümüne büründü.

Elektrik ve Havalandırma Sistemi Bile Kurulu

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Payas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bahçede 40 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde devasa bir tünel tespit edildi. Tünelin içerisinde kazı yapan şahsın rahat nefes alabilmesi için havalandırma düzenekleri ve karanlıkta çalışabilmesi için elektrik tesisatı kurulduğu görüldü.

Jandarma ekiplerinin sahada yaptığı aramalarda ele geçirilen malzemeler, kazının ne kadar organize olduğunu kanıtladı:

- Yük taşıyıcı vinç ve jeneratör

- Gaz maskeleri ve filtreleri

- Dedektör ve tarihi eser arama çubukları

- Hilti (kırıcı), kazma, kürek ve yüzlerce metre halat

2 Yılın Sonu: Sıfır Define, Bir Tutuklama

İki yıl boyunca gece gündüz demeden çalışan ancak hiçbir tarihi eser veya değerli maden bulamayan C.K., "izinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın kazdığı tünelin iç yapısını tam olarak tespit etmek için AFAD ekiplerinin de dahil olduğu bir inceleme başlatıldı.

