Dehşet evi! Eşini ve 3 kızını uyurken katletti

Türkiye, Şırnak'tan gelen korkunç cinayetlerin haberiyle sarsıldı. Şırnak'ta bir kişi eşini ve 3 kız çocuğunu uyudukları sırada katletti.

Şırnak'ın İdil ilçesinde H.K. (40), tüfekle ailesini katletti. H.K. gece saat 01.30 sıralarında evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K.'ı (13) pompalı tüfekle öldürdü.

DHA'nın haberine göre, H.K., daha sonra silahıyla birlikte polise giderek, eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. H.K., gözaltına alınırken, eve giden sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle öldükleri belirlenen anne ve 3 kızının cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.