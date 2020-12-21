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  4. 21 Aralık 2020 18:52

Dehşet olay! Genç avukat 8'inci kattan beton zemine düştü

Kayseri'de 25 yaşındaki avukat Hayriye Sena B. bulunduğu binanın 8'inci kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Dehşet olay! Genç avukat 8'inci kattan beton zemine düştü
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'ndaki apartmanın 8'inci katında oturan avukat Hayriye Sena B., önceki gün oturma odasının penceresinden beton zemine düştü. Hayriye Sena B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayriye Sena B.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Hayriye Sena B.'nin beton zemine düşmesi, vatandaşların başında toplanması ve sağlık ekibinin müdahalesi yer aldı.

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