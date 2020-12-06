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  4. 06 Aralık 2020 13:02

Dehşet veren olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir parkta İsmail Karabey'e (29) ait olduğu belirlenen ağacın demirlerine asılmış ceset bulundu.

Dehşet veren olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu
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Olay, saat 12.00 sıralarında Zafer Mahallesi Orhan Çiftçi Parkı'nda meydana geldi. Parkın demirlerine asılı hareketsiz kişiyi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, İsmail Karabey'e ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Karabey'in cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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