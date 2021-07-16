Dehşete düşüren görüntüler: Alevlerin arasında kaldılar

Mersin’in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangınının bazı evlerin etrafını sardığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin’in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı evlerin etrafını alevler sardı. Pempecik mahallesinde alevlerin arasında kalan Gökgöz ailesi, o anları cep telefonuyla kaydetti. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek eve sıçramasını önledi.