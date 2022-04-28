Dehşete düşüren kaza! TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobil, tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Saat 05.00 sıralarında Konya-Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi Katır Tepesi mevkisinde meydana gelen olayda Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.Ç'nin kullandığı tomruk yüklü tıra aynı istikamete seyir halinde olan Mert K. (27) yönetimindeki Skoda marka otomobil arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON BAŞINDA UYUDU

Kazada uyuduğu iddia edilen sürücünün otomobili tırın dorsesinin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA