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  4. 20 Ekim 2020 19:35

Dehşete düşüren olay! Annesine kurşun yağdırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesini silahla vurarak yaraladı.

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İddiaya göre, Hasan A. (18) Bağbaşı Mahallesi 1045 Sokak'ta yaşayan annesi Aynur K'nin (38) evine gitti.Anne ve oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Hasan A. yanında getirdiği tabancayla annesinin bacaklarına ateş etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırılan Aynur K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Serinhisar ilçesine kaçtığı öğrenilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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