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Dehşete düşüren olay: Dekan sekreteri, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Dehşete düşüren olay: Dekan sekreteri, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Sekreteri Ayşe A. (50), evinde iple doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.

Korkunç olay, saat 10.00 sıralarında Girne Mahallesi 2175. Sokak'taki evde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde 21 yıldır dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe A.'dan sabah haber alamayan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla eve giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak eve girdi. A., iple doğal gaz borusuna asılı ölü bulundu.

Acı haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı. A.'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Aydın'dan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ayşe A.'ın birlikte yaşadığı oğlu Uğur Can A.'ın (24), 5 yıl önce yaşamına son verdiği öğrenildi. Polis, Ayşe A.'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler dehşet üniversite dekan
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