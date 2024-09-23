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Dehşete düşüren olay: Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay: Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Bolu'da yağmurun kayganlaştırdığı yolda devrilen traktörün sürücüsü Emre Ç. (32) yaşamını yitirdi, annesi Nezaket Ç. ise yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Emre Ç.’nin yokuş aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği traktör, kaldırıma çarpıp devrildi, ayrılan römork metrelerce ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Römorkta bulunan annesi Nezaket Ç. ise yaralandı. Nezaket Ç., ambulansla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Emre Ç.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler traktör sürücü devrilen tratör
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