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  4. 11 Kasım 2020 21:59

Dehşete düşüren olay! İhbar üzerine giden polisler buldu

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde intihara teşebbüs ihbarına giden polis ekipleri, 53 yaşındaki bir kadını boğazı kesik halde buldu.

Dehşete düşüren olay! İhbar üzerine giden polisler buldu
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Olay, Evciler ilçesi Fatih Mahallesi Çelik Sokak'taki tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emniyete gelen intihar teşebbüsü ihbarını değerlendiren ekipler adrese gittiklerinde 53 yaşındaki Melihat Tuncel’in cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadın boğazı kesilmiş halde evinin arka bahçesinde bulundu. Şüpheli ölüm üzerine savcılık ve emniyet ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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