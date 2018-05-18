Dehşetin ardından başlık parası çıktı

İzmir'de eniştesini öldürüp kız kardeşi, 1 yaşındaki yeğeni ve eniştesinin kız kardeşini yaralayan şüpheli M.O. her yerde aranırken, olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, M.O.'nun kız kardeşi için istediği 50 bin liralık başlık parası ödenmediği için cinayeti işlediği iddia edildi.

13 Mayıs Pazar günü meydana gelen olay Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, fırın işleten 42 yaşındaki Sadrettin Y., imam nikâhıyla birlikte yaşadığı Rahime O. (27), 1 yaşındaki kızları Melis Y. ile birlikte fırında, kayınbiraderi belediye işçisi Barış K. (40), kız kardeşi Hülya K. ve iki yeğenini beklemeye başladı. Kayınbirader Barış K. eniştesi Sadrettin Y.'nin fırınına vardıktan bir süre sonra silah sesleri patlamaya başladı. Yaya olarak fırının önüne gelen M.O. tabancasıyla sağa sola rasgele ateş açmaya başladı. Eniştesi Sadrettin Y.'yi öldüren, kız kardeşi Rahime O.'yu ve 1 yaşındaki yeğeni Melis ve eniştesinin kız kardeşi Hülya K.'yi yaralayan M.O. küfürler ettikten sonra eniştesine ait araca atlayıp olay yerinden kaçtı. Araçla son sürat Kemalpaşa'dan uzaklaşan M.O., Bornova'da kazaya karıştı ve kazada da 3 kişiyi yaralayıp, aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

Jandarma ekipleri M.O.'nun peşine düşerken, şu ana kadar izine rastlanmadı. Eşi Sadrettin Y.'nin öldüğünden haberi olmayan Rahime O. ile 1 yaşındaki kızı Melis Y.'nin evde tedavileri sürüyor. Kardeşinin kendisini ve kızını bu hale getirdiğini anlatan Rahime O., "Kardeşim bu saldırıyı başlık parası için yaptı. Ailem 3 yıl önce eşimle evlenmeme karşı çıktığı için izin vermediler. Eşimi seviyordum. Beni kaçırdı. Kaçırdıktan sonra ailemle eşimin arasında husumet oluştu ve bu olay yaşandı" dedi.

'KORUMA İSTİYORUM'

Kardeşinin yakalanmasını isteyen Rahime O., "Kardeşim şu anda yaşadığım evimin adresini biliyor. Yakalanmadan tekrar evime gelip beni ve kızımı öldürmesinden korkuyorum. Koruma istiyorum. Tekrar başımıza bir şeyin gelmesinden çok korkuyorum. 1 yaşındaki kızım gözünden yaralandı. Belki bir gözü görmeyebilir. Bir insan yeğenine ve kız kardeşine bunu yapar mı?" dedi.

Sadrettin Y. kayınbiraderi 40 yaşındaki iki çocuk babası Barış K. ise, "Saldırı anında eşim ve çocuklarımla olay yerindeydik. O sırada M.O. geldi ve hepimize rasgele ateş açtı. Birden silah sesleri patlamaya başladı. Çocuklarımız kurşunların arasında kaldı. Psikolojileri bozuldu. Eşim Hülya K. da yaralandı. Durumu iyi. Kayınbiraderim eşini 3 sene önce kaçırdı. Kaçırarak evlendiği için gelinin ailesi ile arasında husumet oluştu. İlk başta 500 bin lira başlık parası istediler. Sonra pazarlıkla başlık parası 50 bin liraya kadar düştü. 3 kez de gelip fırını kurşunlamışlardı. Menan bu olayı para için yaptı. Olayda biz de ölebilirdik. Zanlının bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.