Dekanın acı sonu, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza saat 12.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Sinop’tan Malatya’nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Prof.Dr. Murat Sezgin’in kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan yön bilgi levhası direğine çaptı. Kazada sürücü Sezgin ile eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ile çocukları 6 yaşındaki Asrın Sezgin yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan sürücü Dekan Murat Sezgin olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Prof.Dr. Sezgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı eşi Mecbure Tülay Sezgin’in ise Sinop’ta öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ağır yaralanan Asrın Sezgin’in ise yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya ters yönden gelen plakası belirlenemeyen başka bir aracın neden olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.