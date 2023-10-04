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Dekanlık binasında silahlı saldırı

Dekanlık binasında silahlı saldırı
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Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde silahlı saldırıya uğrayan öğretim üyesi hastaneye kaldırıldı.

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. T.U. (46), dekanlık binasındaki odasında silahlı saldırıya uğradı.
 
Olay, saat 17.40 sıralarında üniversitenin Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi.

Felsefe ve Din bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. T.U., dekanlık binasındaki odasında bulunduğu sırada yanına aralarında daha önceden husumet bulunan aynı bölümdeki öğretim üyesi Prof. Dr. G.A. ile üniversite ile ilişkisinin bulunmadığı belirtilen kardeşi İ.A. geldi.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.U., tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı. 

Prof. Dr. G.A. ve kardeşi İ.A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Prof. Dr. T.U., ambulansla üniversitenin Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kısa sürede olaya karışan Prof. Dr. G.A.'yı gözaltına aldı. Kaçan İ.A.'nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. 

DHA

Etiketler konya necmettin erbakan üniversitesi silahlı saldırı
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