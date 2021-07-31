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  4. Delinin zoruna bak! Çöp kovasıyla kavga kamerada

Delinin zoruna bak! Çöp kovasıyla kavga kamerada

Niğde'de çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar veren adamın ilginç görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkez bağlı Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarında bulunan çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar verdi

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Niğde Belediyesi'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Etiketler çöp kovası şehir magandası kavga
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