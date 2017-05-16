Demir alan gemiye uyuşturucu baskını

İstanbul Polisi son bir haftada düzenlediği 5 ayrı operasyonda piyasa değeri 30 milyon lira değerinde 70 kilo uyuşturucu yakalandı.Pendik limanından demir almak üzereyken durdurulan bir gemide bulunan TIR çekicisi üzerinde dedektör köpeklerle yapılan aramada ise 300 bin Ecstasy hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece ve Pendik'te düzenlediği operasyonlarda uyşuturucu satıcılarına ağır darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 8-14 Nisan tarihleri arasında 5 ayrı operasyona imza attı. İlk operasyon, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Havalimanı'nda konuşlanan "profil analiz uzmanları", Brezilya'dan gelerek Paris'e giden 22 yaşındaki A.M.C isimli yolcuyu şüpheli olarak değerlendirip incelemeye aldı. Yapılan üst aramasında üzerinden bir şey bulunamayan Brezilyalı gencin valiz aramasında ise valizin gizli bölmelerine zulalanmış 14 kilo 344 gram kokain ele geçirdi.

KARGOYA VERİLEN ÇANTALARDA 4 KİLO AFYON SAKIZI

Uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen Brezilyalı genci gözaltına alıp emniyete götüren narkotik timleri, Başakşehir'de peş peşe düzenlediği 2 ayrı operasyonda ise kargoyla Avustralya'ya gönderilmek üzere paketlenen çantaların içerisinde 4 kilo 466 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

AYAKKABI KALIBI ZULASI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin diğer bir operasyonu Büyükçekmece'de oldu. Lüks bir dairenin uyuşturucu deposu olarak kullanıldığını tespit eden ekipler, yaptıkları fiziki takiplerin ardından baskın düzenlediği lüks dairede ayakkabı tabanı şekli verilmiş kalıplar halinde 10 kilo 300 gram kokain ele geçirdi. Şebekenin, kokain kalıplarını kurye olarak kullandığı şahısların ayakkabılarına zulalamayı planlandığı tespit edilen operasyonda evde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

GEMİDEKİ TIR'DA ZULA

Pendik'te düzenlenen baskında ise polisin takibi sonucu limanda bir gemi demir almak üzereyken durduruldu. Gemi de bulunan TIR'ı şüpheli bulan ekipler gemiye çıkarak, uyuşturucuya duyarlı dedektör köpekler "Gold" ve "Maya" ile aramalarda bulundu. TIR çevresinde dolaştırılan dedektör köpek "Maya" şoför mahalinde tepki verdi. TIR'ın kupasındaki döşemeler sökülünce, 38 kilo ağırlığında, 300 bin adet ecstasy ve 11 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu hapların üzerinde, bakma, duyma, konuşma işaretlerinin bulunması dikkat çekti. TIR'ın yükü olmadığı ve başka bir ülkeye satıldığı için gemiye yüklendiği öğrenildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik timlerinin düzenlediği 5 operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

