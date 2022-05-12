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Demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, demir çelik fabrikasında gece meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu yaralanan 3 işçiden ikisi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

 Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İşçilerden 3'ünün yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda yanık oluşan ve Eskişehir'de tedavisi süren G.T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA

Etiketler bozüyük demir çelik fabrikası patlama
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