Deniz kıyısında iki ceset bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir ceset olduğunu daha fark etti. İki gencin arkadaş oldukları ortaya çıktı.

​Altınordu’da bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar, Ayışığı Otopark’ı mevkisinde deniz kıyısında hareketsiz yatan erkeği görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

AYNI YERDE BİR CESET DAHA BULUNDU

Ordu’nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısına vuran erkek cesedinin bulunmasının ardından bölgede çalışma yapan ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkardı. Cesedin, M.H.'ye (19) ait olduğu belirlendi. Acı haberi alıp gelen H.'nin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Bu ceset de savcının incelemesinin ardından Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

DİĞER CESET ARKADAŞINA AİT

Sabah saatlerinde bulunan diğer cesedin de G.S.G.'ye (20) ait olduğu tespit edildi. İki gencin arkadaş oldukları belirtildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA