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Deniz Poyraz duruşmasına silahla girmeye çalıştı

Deniz Poyraz duruşmasına silahla girmeye çalıştı

İzmir Adliyesi'nde görülecek olan Deniz Poyraz davası öncesi duruşmaya silahla girmek isteyen bir kişi gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi'nde, Deniz Poyraz davası öncesi yapılan basın açıklamasının ardından elinde silahla binaya girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Şüphelinin, M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi.

M.Ö.'nün, ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği öğrenildi.

 Öte yandan polis saldırgana tepki gösterenlere müdahale etti, silahın oyuncak olduğunu söyledi

Etiketler deniz poyraz dava mahkeme silah polis
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