Denizde bulunan cesedi kanoyla çıkardılar

Altınkum Mahallesi 2. Koy mevkiinde edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar kıyıda hareketsiz yatan bir vatandaşı görmesinin ardından durumu polise bildirdi.

YAMAÇTAN DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Olay yerinde yapılan incelemede şahsın adının Engin Sağlamtürk olduğu tespit edilirken, yapılan incelemede şahsın, kıyıdaki yamaçtan aşağıya düşmüş olabileceği üzerinde duruldu.

KANOYLA ÇIKARILDI

Savcılık incelemesinin ardından Sağlamtürk'ün cansız bedeni arazinin kayalık olması sebebiyle kano yardımıyla denizden kıyıya çıkartıldı. Kıyıya çıkartılan 49 yaşındaki adamın ölümünün şüpheli olması sebebiyle otopsi yapılmak üzere Didim devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.