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Denizde can pazarı! Lüks yatta yangın çıktı

Denizde can pazarı! Lüks yatta yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlerin gezintiye çıkarıldığı lüks yatta yangın çıktı. Yatta bulunan bazı kişiler suya atlarken, diğerleri Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Alanya'da tersane açıklarında turistlerin gezintiye çıkarıldığı 'Şahmeran' adlı lüks yatta saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Aralarında turistlerin de bulunduğu teknedeki 6 kişiden bazıları denize atlarken diğerleri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait zodyak botla tahliye edilerek yakındaki diğer yatlara aktarıldı. O sırada yanan teknenin yanına gelenler jet-skiler ve sürat tekneleriyle su püskürterek söndürmeye çalıştı.

Bir teknenin bağladığı halat yardımıyla Alanya Limanı'na yanaştırılan lüks yat itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Makine dairesinden başladığı değerlendirilen yangının sebebi yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. Yatta maddi hasara neden olan yangınla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler alanya lüks yat yangın
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