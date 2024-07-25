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Denizde dalgıç kıyafetli cansız beden bulundu

Denizde dalgıç kıyafetli cansız beden bulundu
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Artvin'de balıkçılar denizde dalgıç kıyafetli bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın kimliği araştırılıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında bugün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Arhavi ilçesinde balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ne haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri cesedi sudan çıkartırken, ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

İHA

Etiketler Artvin dalgıç ceset
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