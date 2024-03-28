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Denizde erkek cesedi bulundu

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Balıkesir'în Bandırma ilçesinde denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizin üzerinde ceset gören Nezir Göç adlı vatandaş, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Erkek cesedi ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı. Deforme olduğu görülen cesedin İmralı Adası açıklarında batan Batuhan-A gemisi mürettebatına ait olabileceği üzerinde duruluyor. Cenaze Bursa Adli Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, soruşturma sürüyor.

Balıkesir'în Bandırma ilçesinde denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

İHA

Etiketler balıkesir bandırma deniz erkek cesedi
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