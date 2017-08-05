Denizde 'iç çamaşırı' kavgası: 3 yaralı, 10 gözaltı
Araştırma hastanesinde öldüren ihmal
Talisca Süper Kupa Finali'nde yok !
Herkes 20 yaşında sanıyor ama o 8 yaşında
Herkes 20 yaşında sanıyor ama o 8 yaşında
Ege güne yine depremle uyandı !
Ege güne yine depremle uyandı !
ABD'de şok ! Pakete dokunanlar rahatsızlandı
ABD'de şok ! Pakete dokunanlar rahatsızlandı
Cami önünde bombalı araçla saldırı: Yaralılar var
Cami önünde bombalı araçla saldırı: Yaralılar var
ÖSYM tarih verdi ! Tercihler o tarihte açıklanıyor
ÖSYM tarih verdi ! Tercihler o tarihte açıklanıyor
FETÖ davasında karar: 77 kişi tutuklandı
FETÖ davasında karar: 77 kişi tutuklandı
İsrail Başbakanı'na bir şok daha !
İsrail Başbakanı'na bir şok daha !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Ağustos 2017 09:18

Denizde 'iç çamaşırı' kavgası: 3 yaralı, 10 gözaltı

Ordu'da iki grup arasında 'denize iç çamaşırıyla girme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Denizde 'iç çamaşırı' kavgası: 3 yaralı, 10 gözaltı
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren vatandaşlar sahile gelen başka bir gruptan bazılarının iç çamaşırıyla denize girdiğini gördü. Bunun üzerine vatandaşlar grubu iç çamaşırıyla denize girilmemesi konusunda uyardı.

3 YARALI

Uyarıları dikkate almayan kişilerle vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan 3 kişi darp sonucu yaralandı.

10 GÖZALTI

Yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı iddia edilen 10 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olayın büyümemesi için sahilde bir süre önlem alırken, soruşturma sürüyor.

 

İHA

donla denize girmek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM