Denizde kalp krizi öldürdü

Körfez'de ikamet eden 54 yaşındaki bir kadın İzmir'de girdiği denizde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Körfez'de ikamet eden A.Y. (54), tatil için gittiği İzmir Menderes'te serinlemek için denize girdi.

Kalp krizi geçiren A.Y.'a ilk müdahaleyi yakınları ve çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Menderes Devlet Hastanesine kaldırılan A.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli 2 çocuk annesi A.Y.'ın cenazesi bugün İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.

İHA